Mehr: глава ХАМАС Хания убит в столице Ирана

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в столице Ирана Тегеране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

«Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране», — говорится в сообщении агентства

Корпус стражей исламской революции заявил, что политик и один из его телохранителей были убиты после того, как их дом в Тегеране подвергся нападению.

ХАМАС уже признало гибель своего лидера, заявив, что он погиб при ударе Израиля по его резиденции в Тегеране.