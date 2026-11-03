Медведи напали на жителей Ямала: один человек погиб

На Ямале 3 ноября произошли два нападения медведей на людей. В Уренгое погиб 44-летний мужчина, житель села Ратта выжил и попал в больницу, сообщает «Север-Пресс» .

В поселке Уренгой Пуровского района медведь напал на мужчину на территории базы ФГБУ «Обь-Иртышводпуть». Пострадавший умер от травм. На месте работают спасатели и охотинспекторы, следователи начали проверку.

Жителя Ратты Красноселькупского района доставили в больницу Тарко-Сале. Врачи планируют перевезти его в Новый Уренгой, сообщили в больнице изданию «Ямал-Медиа».

Утром 3 ноября администрация Уренгоя предупредила о бурых медведях вблизи микрорайона Таежный и прилегающих территорий. Власти усилили меры безопасности. Ранее, 22 октября, в поселке отловили хищника, которого привлекли остатки пищи на улице. Еще 15 октября власти сообщали о следах медведей в Губкинском.

Жителям рекомендуют без необходимости не выходить из дома, особенно в темноте, не приближаться к лесу и не оставлять пищевые отходы на улице. Детей советуют сопровождать в школу, собак — держать на привязи.

При встрече с медведем важно не бежать и не поворачиваться к нему спиной. Можно поднять руки или рюкзак над головой, чтобы казаться крупнее. Об обнаружении хищника нужно сообщить по номеру 112.

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