«Медведь в ауте, а я в шоке»: ДТП с косолапым произошло в Приморье

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Медведь бросился под машину и погиб в Приморье

На дороге в Приморье медведь бросился под колеса автомобиля, инцидент произошел ночью, сообщает «112».

Водитель попытался увернуться от столкновения на дороге, но не смог. В итоге ДТП животное погибло.

Других пострадавших в аварии нет.

На видео с места ЧП показана разбитая машина и люди, которые пытаются погрузить и увезти погибшего медведя.

«Медведь в ауте, а я в шоке», — прокомментировал аварию водитель.