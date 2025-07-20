«Медведь в ауте, а я в шоке»: ДТП с косолапым произошло в Приморье
Медведь бросился под машину и погиб в Приморье
На дороге в Приморье медведь бросился под колеса автомобиля, инцидент произошел ночью, сообщает «112».
Водитель попытался увернуться от столкновения на дороге, но не смог. В итоге ДТП животное погибло.
Других пострадавших в аварии нет.
На видео с места ЧП показана разбитая машина и люди, которые пытаются погрузить и увезти погибшего медведя.
«Медведь в ауте, а я в шоке», — прокомментировал аварию водитель.