«Меч — это реквизит!»: ролевиков в Иркутске приняли за закладчиков — видео
В Иркутске трое пьяных мужчин пристали к двум парням с мечами, возвращавшимся с репетиции исторической постановки в лесу. Прохожие приняли ролевиков за закладчиков наркотиков, полезли к ним в карманы и ударили первыми, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел несколько дней назад. Парни отрабатывали сцены исторической постановки в лесу, а потом возвращались домой.
По дороге к ним пристали трое нетрезвых мужчин, которые приняли актеров за закладчиков. Один из молодых людей защищался мечом и попал агрессору по голове, его доставили в травмпункт.
«Мне прилетает удар в челюсть. Моему товарищу в это же время прилетает тоже. Я хотел защититься», — рассказал молодой человек, объясняя, почему ударил мужчину реквизитом.
