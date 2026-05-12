Драка с мечом между актерами и компанией мужчин завязалась в Иркутске

В Иркутске трое пьяных мужчин пристали к двум парням с мечами, возвращавшимся с репетиции исторической постановки в лесу. Прохожие приняли ролевиков за закладчиков наркотиков, полезли к ним в карманы и ударили первыми, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел несколько дней назад. Парни отрабатывали сцены исторической постановки в лесу, а потом возвращались домой.

По дороге к ним пристали трое нетрезвых мужчин, которые приняли актеров за закладчиков. Один из молодых людей защищался мечом и попал агрессору по голове, его доставили в травмпункт.

«Мне прилетает удар в челюсть. Моему товарищу в это же время прилетает тоже. Я хотел защититься», — рассказал молодой человек, объясняя, почему ударил мужчину реквизитом.

