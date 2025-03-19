МЧС: возгорание площадью 250 кв метров тушат в подмосковных Химках

сегодня в 17:46

Пожарные тушат возгорание строительного мусора в городе Химки на площади 250 «квадратов», сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Возгорание произошло по адресу: город Химки, ул. Заводская, д. 15/2. Там фиксируется горение строительного мусора. К тушению пожара привлекается 3 единицы техники и 12 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее СМИ сообщили, что в Химках неподалеку от Ленинградского шоссе начался сильный пожар.