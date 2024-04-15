МЧС трое суток ликвидировало последствия обстрела ВСУ в Запорожской области

Российские спасатели на протяжении трех суток ликвидировали последствия атаки киевских боевиков на Токмак в Запорожской области, сообщает официальный Telegram-канал МЧС РФ .

В результате обстрела ВСУ были повреждены девять жилых домов и автомобиль. Пожар распространился на площади 125 кв. м. В общей сложности поисково-спасательная операция велась 59 часов.

Отмечается, что спасатели не прекращали работу ни на минуту. Госпитализированы 12 человек, в числе которых один ребенок. Жертвами атаки стали 16 человек. Под завалами нашли тела троих детей.

На месте происшествия работали 54 человека при поддержке 20 единиц спецтехники.