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МЧС: при пожаре в ангаре в Талдомском округе пострадал мужчина

В Талдомском округе спасатели сумели локализовать пожар в складском помещении на площади 4,2 тыс. кв. м. С места происшествия в больницу увезли одного пострадавшего с ожогами тела, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Известно, что пострадал мужчина. Предварительно, у него диагностированы ожоги тела. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Во время тушения пожара у складской части здания обрушилась крыша. Площадь обрушения составила 2тыс. "квадратов".

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Талдоме достигала 1,6 тыс. кв. м. На месте работают 30 специалистов МЧС.