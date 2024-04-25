МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области
Спасатели МЧС не допустили аварию на дамбе в Тюменской области
В Тюменской области сотрудники МЧС России не допустили аварию на дамбе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели обнаружили течь в защитном сооружении в районе федеральной трассы Тюмень-Омск.
«На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок», — указано в Telegram-канале министерства.
Сейчас опасная ситуация устранена, уточняется в сообщении.