МЧС: площадь пожара на стройплощадке в Москве увеличилась до 200 «квадратов»

Происшествия

Площадь пожара на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве увеличилась до 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Площадь пожара в Москве — 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

МЧС также показали кадры тушения возгорания.

Вечером на Волоколамском шоссе на строительной площадке загорелись 12 бытовок на 150 квадратах.

Спасатели вынесли из соседних бытовок десять газовых и три кислородных баллонов.