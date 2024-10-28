МЧС: площадь пожара на стройплощадке в Москве увеличилась до 200 «квадратов»
Площадь пожара на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве увеличилась до 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«Площадь пожара в Москве — 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.
МЧС также показали кадры тушения возгорания.
Вечером на Волоколамском шоссе на строительной площадке загорелись 12 бытовок на 150 квадратах.
Спасатели вынесли из соседних бытовок десять газовых и три кислородных баллонов.