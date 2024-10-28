МЧС: площадь пожара на стройплощадке в Москве увеличилась до 200 «квадратов» Происшествия сегодня в 23:52

Площадь пожара на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве увеличилась до 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Площадь пожара в Москве — 200 квадратных метров», — говорится в сообщении. МЧС также показали кадры тушения возгорания. Вечером на Волоколамском шоссе на строительной площадке загорелись 12 бытовок на 150 квадратах. Спасатели вынесли из соседних бытовок десять газовых и три кислородных баллонов.