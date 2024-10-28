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На стройплощадке в Москве произошел пожар

Вечером 28 октября на северо-западе Москвы на стройплощадке загорелись бытовки, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок на 150 квадратах.

Спасатели вынесли из соседних бытовок десять газовых и три кислородных баллонов.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара уточняются.

Ночью в жилом комплексе «Датский квартал» на улице Полковника Романова загорелась квартира. Пожар начался из-за кота.