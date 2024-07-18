В МЧС заявили, что «Крокус» поджигали бензином или коктейлями Молотова

По данным МЧС, террористы подожгли «Крокус Сити Холл» с помощью бензина или коктейлей Молотова, сообщает ТАСС .

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов отметил, что точное зажигательное вещество пока еще не установлено. Но, по его словам, это может быть либо обычный бензин, либо коктейль Молотова.

Экспертизы в рамках уголовного дела по факту теракта в «Крокусе» все еще продолжаются. В том числе выясняется, чем именно боевики подожгли зрительный зал.

Воронов отметил, что первый сигнал поступил о стрельбе, а вот насчет срабатывания системы оповещения он не уверен. Но уточнил, что затем сработало дымоудаление.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Боевики напали на концертный зал, а затем подожгли его. В результате атаки погибли 145 человек. Террористы были задержаны.