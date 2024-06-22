сегодня в 15:05

МЧС Казахстана: 8 человек вывели из вспыхнувшей в Астане высотки

В Астане из объятого огнем 26-этажного дома пожарные эвакуировали 8 человек, среди них есть ребенок, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В Сети распространились фото и видео с пожара в высотке, расположенной рядом с крупным ТЦ «Хан-Шатыр». Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой «шатер» в мире.

Предварительно установлено, что загорелась внешняя облицовка многоэтажного административного здания, частично признанного жилым. На месте пожара работают 72 человека и 16 единиц техники.

Что стало причиной пожара, устанавливается. Знаменитому шатру в Астане на данный момент ничего не угрожает.