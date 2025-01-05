МЧС: число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло семи
Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области выросло семи
Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области выросло до семи человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Крупный пожар произошел в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в Кировской области, там размещалось социальное учреждение для пенсионеров.
На месте ЧП работали пости 50 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.
Дом полностью выгорел.