МЧС: 6 исчезнувших туристов на Камчатке вышли на связь и направляются домой

Исчезнувшая в урочище «Аквариум» в Елизовском районе Камчатского края группа туристов вышла на связь. Они начали возвращаться домой, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Исчезнувшие туристы уже находятся рядом с Северными Коряками. Они рассказали, что изначально планировали вернуться 6 октября.

В пресс-службе МЧС региона допустили, что заявитель мог попутать дату возвращения. Все люди живы и не попали в происшествия.

До этого министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказал об исчезновении шести туристов. Они поехали в урочище «Аквариум» на машине 3 октября и не вернулись к назначенному времени 5 октября.

Искать их отправились восемь спасателей. Были задействованы четыре единицы техники.

Погода в месте поисков была плохая. Шел сильный снег.

