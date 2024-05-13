сегодня в 20:16

МАЗ раздавил велосипедиста на Ярцевской улице в Москве

На Ярцевской улице в Москве водитель автомобиля «МАЗ» совершил наезд на мужчину, передвигающегося на электровелосипеде, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.