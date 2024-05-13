МАЗ раздавил велосипедиста на Ярцевской улице в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На Ярцевской улице в Москве водитель автомобиля «МАЗ» совершил наезд на мужчину, передвигающегося на электровелосипеде, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Авария произошла при движении автомобиля «МАЗ» задним ходом. В результате произошедшего велосипедист погиб.
Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
Также сотрудники прокуратуры конролируют принятие процессуальных решений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.