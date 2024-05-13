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МАЗ раздавил велосипедиста на Ярцевской улице в Москве

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

На Ярцевской улице в Москве водитель автомобиля «МАЗ» совершил наезд на мужчину, передвигающегося на электровелосипеде, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Авария произошла при движении автомобиля «МАЗ» задним ходом. В результате произошедшего велосипедист погиб.

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

Также сотрудники прокуратуры конролируют принятие процессуальных решений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.