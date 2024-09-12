Мать зверски избила своего ребенка в центре Стерлитамака и попала на видео
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В Стерлитамаке очевидцы запечатлели на видео, как женщина зверски избила своего ребенка в центре города за то, что малыш баловался, сообщает Telegram-канал «112».
По словам прохожих, семейство прогуливалось в районе Дома Быта. В какой-то момент ребенок начал баловаться и перестал слушаться мать. Та в ответ стала бить его, и малыш упал на асфальт.
Избиение не прекращалось, несмотря на крики и слезы ребенка. Очевидцы запечатлели происходящее на видео.
Ролик увидели полицейские. Они начали проверку.
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