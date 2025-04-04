Мать, зарезавшая ножницами ребенка, пыталась покончить с собой в Казани

В Казани женщина, которая убила 5-летнего сына ножницами, пыталась покончить с собой, сообщает РЕН ТВ .

«Никогда не понимала зачем родилась! <…> (Ребенка) я вам не оставлю», — написала она в записке, которую нашли на месте трагедии.

Как рассказал источник, в момент убийства ребенка в квартире были еще шесть родственников, но они спали. Мама мальчика не разговаривала с членами семьи три дня.

Сейчас женщина задержана.

После убийства мать сама вызвала полицию. Возможно, помутнение рассудка стало причиной трагедии.