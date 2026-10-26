Мать зарезанного в Подмосковье школьника опасается мягкого приговора для убийц

Мать подростка, убитого в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья, планирует добиться личной встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Она боится, что обвиняемым старшеклассницам назначат слишком мягкое наказание из-за возраста, сообщает msk1.ru .

По словам женщины, она рассчитывает лично донести свою позицию до главы СК РФ во время приема. Мать погибшего выразила тревогу по поводу того, что из-за несовершеннолетнего возраста фигурантки избегут максимальной ответственности.

Она подчеркнула, что подозреваемые планировали и совершали преступление осознанно, «как взрослые». Девочки нанесли подростку множество ударов ножом ради собственного удовольствия. Однако действующее законодательство может предусмотреть для них возрастные поблажки.

Ребенок пропал 26 августа. На следующий день его тело с перерезанным горлом и 10 колото-резаными ранами обнаружили в подвальном помещении заброшенного общежития.

По подозрению в убийстве силовики задержали двух старшеклассниц. С конца августа обе девушки содержатся под стражей в следственном изоляторе.

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