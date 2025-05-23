Мать заказала убийство 12-летней дочки под Челябинском из-за плохого поведения

46-летняя мать заказала убийство собственной 12-летней дочки в населенном пункте Измайловском Кизильского района Челябинской области, поскольку та плохо себя вела. Об этом сообщает SHOT .

Мать позвала 36-летнего мужчину домой. Она сказала, что устала от плохого поведения собственной 12-летней дочки и предложила знакомому «подработку» — утопить ее за 100 тыс. рублей в реке Большая Караганка.

Мужчина был шокирован предложением. Он спрятал 12-летнюю девочку дома и обо всем рассказал сотрудникам правоохранительных органов.

Женщину задержали. Против нее открыли уголовное дело. За подстрекательство к убийству малолетнего по найму мать девочки может попасть в колонию на 15 лет.