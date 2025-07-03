Мать с годовалой дочерью и ее няней распространяла наркотики в Серпухове

В Серпухове полиция задержала мать и няню ее дочери за закладки с наркотиками

В подмосковном Серпухове молодая мать из среднеазиатской республики распространяла наркотики с помощью закладок, в том числе на детских площадках, когда гуляла там с годовалой дочерью. В преступную деятельность женщина также втянула няню своего малыша, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Предварительно известно, что молодая мать получила предложение о незаконной подработке в марте 2025 года в одном из популярных мессенджеров. Она согласилась на преступную деятельность, в которую в дальнейшем втянула и няню своей маленькой дочери. Женщины делали закладки с запрещенными веществами в том числе при ребенке.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленниц. При личном досмотре у них обнаружены три свертка с порошком. Еще два пакетика оперативники изъяли из тайников на улице Советской. В ходе осмотра квартиры, в которой проживали подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили еще 106 свертков с аналогичным веществом», — рассказала Волк.

Проведенная экспертиза показала, что в свертках было вещество мефедрон. Часть изъятых свертков еще находится на экспертизе. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Обе женщины задержаны.