Мать погибшего школьника рассказала о трагедии в Байкальске

Женщина, потерявшая сына в результате трагедии на вечеринке в Байкальске, впервые рассказала, как узнала о случившемся. По ее словам, подростки спали, когда на них напал 17-летний знакомый. Пятеро детей погибли, сообщает «Царьград» .

Как рассказала женщина, она предполагала, что ребенок находится в гостях у знакомого. Ночью ей сообщили, что один из жителей их дома погиб. Позднее стало известно, что ее сын стал одной из жертв нападения. По предварительным данным, на теле подростка не обнаружили ножевых ранений — причиной смерти могла стать черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Байкальске группа подростков отмечала день рождения. По данным следствия, один из участников вечеринки, 17-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на спящих друзей с ножом, после чего устроил поджог. В результате погибли пятеро несовершеннолетних, сам нападавший также скончался.

По одной из версий, поводом для конфликта стал отказ одной из девушек ответить на навязчивые действия со стороны предполагаемого нападавшего. Выжить удалось лишь одной участнице вечеринки.