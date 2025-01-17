Мать погибшего разработчика ChatGPT считает, что его убийство было подстроено

Пурнима Рамарао дала интервью журналисту Такеру Карлсону.

Повторное вскрытие, которое провел частный специалист, обнаружило, что пуля вошла в голову молодого человека под углом 30–45 градусов относительно мозга. Или, иначе говоря, разработчик по какой-то причине целился в район шеи со стороны лба и не смог попасть в мозг.

Практически вся квартира погибшего оказалась в пятнах крови из-за инцидента, а среди них нашлись остатки парика с волосами неизвестного, а Баладжи никогда не носил парик. Кроме того, при первом вскрытии была проигнорирована тупая травма головы. По заключению врача, проводившего частное вскрытие, он мог травмироваться во время борьбы с неизвестным.

В интервью Рамарао отметила и другие странности. Следователи установили причину смерти за почти 15 минут. Оба входа в квартиру были вне поля зрения камер наблюдения. Кроме того, перед смертью специалист ИТ-отрасли не проявлял интереса к суициду, не было у него и подобных поисковых запросов. Наоборот, он мечтал о продолжении карьеры, а также молодого человека считали ценным и опытным специалистом даже по меркам крупнейших корпораций.

Летом прошлого года Баладжи заявил, что ChatGPT нарушает закон, так как нейросеть сперва обучается на интернет-материалах, а затем начинает конкурировать с их создателями. В OpenAI не согласились с ним разработчика и привели в пример «широко признанные правовые прецеденты».