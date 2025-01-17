Мать погибшего разработчика ChatGPT считает, что его убийство было подстроено
Мать погибшего разработчика ChatGPT 26-летнего Сухира Баладжи Пурнима Рамарао рассказала, что следователи специально проигнорировали некоторые вещественные доказательства на месте смерти ее сына. Она считает, что убийство подстроено, сообщает Baza.
Пурнима Рамарао дала интервью журналисту Такеру Карлсону.
Повторное вскрытие, которое провел частный специалист, обнаружило, что пуля вошла в голову молодого человека под углом 30–45 градусов относительно мозга. Или, иначе говоря, разработчик по какой-то причине целился в район шеи со стороны лба и не смог попасть в мозг.
Практически вся квартира погибшего оказалась в пятнах крови из-за инцидента, а среди них нашлись остатки парика с волосами неизвестного, а Баладжи никогда не носил парик. Кроме того, при первом вскрытии была проигнорирована тупая травма головы. По заключению врача, проводившего частное вскрытие, он мог травмироваться во время борьбы с неизвестным.
В интервью Рамарао отметила и другие странности. Следователи установили причину смерти за почти 15 минут. Оба входа в квартиру были вне поля зрения камер наблюдения. Кроме того, перед смертью специалист ИТ-отрасли не проявлял интереса к суициду, не было у него и подобных поисковых запросов. Наоборот, он мечтал о продолжении карьеры, а также молодого человека считали ценным и опытным специалистом даже по меркам крупнейших корпораций.
Летом прошлого года Баладжи заявил, что ChatGPT нарушает закон, так как нейросеть сперва обучается на интернет-материалах, а затем начинает конкурировать с их создателями. В OpenAI не согласились с ним разработчика и привели в пример «широко признанные правовые прецеденты».