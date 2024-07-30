Мать насмерть забила младенца о подлокотник дивана в Красноярском крае

Жительница Красноярского края насмерть забила собственного сына о подлокотник дивана, ему было четыре месяца, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в городе Уяр. Помимо младенца, у женщины был еще один трехлетний сын. Она воспитывала их одна.

25 июля женщина вышла из себя из-за старшего ребенка и плача малыша. Мать стала бить четырехмесячного сына головой о деревянный подлокотник дивана. После этого младенец еще был жив.

27 июля малышу стало хуже. Женщина вызывала скорую помощь, но умолчала о причинах состояния сына. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушиб головного мозга. В результате инцидента малыш скончался.

СК возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются. Женщину планируют заключить под стражу как обвиняемую.