Мать и ребенок сгорели заживо: уходящий от погони BMW устроил смертельное ДТП

сегодня в 10:57

3 человека погибли в ДТП, устроенном уходившим от погони BMW в Краснодаре

В Краснодаре молодой человек на BMW пытался скрыться погони полицейских, врезался в Volkswagen, внутри которого находилась семья. Мама с ребенком сгорели заживо, суммарно погибли трое, сообщает SHOT .

ДТП случилось на Ростовском шоссе. BMW после столкновения с Volkswagen Jetta развернуло. Затем машина загорелась.

Зацепило ВАЗ, двигавшийся по улице. В нем пострадавших нет.

Погибли мужчина, находившийся за рулем BMW, женщина и ребенок из Volkswagen. Последних пытались потушить прохожие. Однако спасти семью не вышло.

Опубликованы 2 видео смертельного ДТП. В первом ролике показан сам момент аварии: по встречке летит уходивший от погони BMW, который затем разворачивает прямо на ходу. Промчавшись дальше, машина сталкивается с другим автомобилем и загорается. На видео показан сильный пожар, который возник сразу после аварии.

На втором видео — полыхающие машины посреди дороги, ролик снят из окна дома. Недалеко от места аварии стоит много машин со спецсигналами.

Размещено и фото последствий аварии. Видно, что столкнувшиеся автомобили полностью сгорели, они сильно повреждены, на дороге лежат обломки. Восстановлению машины не подлежат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.