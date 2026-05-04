Мать и бабушка мертвы: малыша выбросили из окна квартиры в Калининграде

сегодня в 12:06

Трехлетнего ребенка выбросили из окна с девятого этажа в Калининграде

В Калининграде погибшего трехлетнего мальчика выбросили из окна квартиры на девятом этаже, сообщает SHOT .

Ранее тела двух женщин и маленького ребенка нашли около многоэтажного дома в Ленинградском районе в Калининграде.

Семья, состоящая из бабушки, ее дочери и внука, жила на съемной квартире. У пожилой женщины диагностировали шизофрению.

На месте трагедии работают специалисты СК по Калининградской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.

