Мать и бабушка мертвы: малыша выбросили из окна квартиры в Калининграде
В Калининграде погибшего трехлетнего мальчика выбросили из окна квартиры на девятом этаже, сообщает SHOT.
Ранее тела двух женщин и маленького ребенка нашли около многоэтажного дома в Ленинградском районе в Калининграде.
Семья, состоящая из бабушки, ее дочери и внука, жила на съемной квартире. У пожилой женщины диагностировали шизофрению.
На месте трагедии работают специалисты СК по Калининградской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.
