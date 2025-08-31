Мать хотела утопить новорожденного сына в унитазе в Москве

Сотрудники Следственного комитета открыли уголовное дело о покушении на убийство против матери новорожденного мальчика по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел не позднее 30 августа. В квартире на улице Теплый Стан в Москве женщина родила живого мальчика. Затем она бросила новорожденного в туалете.

Однако довести преступление до конца девушка не смогла. Проживающая с ней женщина позвонила в скорую помощь. Новорожденного оперативно отправили в больницу.

Подозреваемую тоже отвезли в медицинское учреждение. Сотрудники СК планируют добросить женщину.