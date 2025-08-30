Мать, дочь и маленький ребенок разбились в ДТП с грузовиком в Свердловской области

Под Богдановичем в Свердловской области легковушка столкнулась с грузовиком, в аварии погибла семья: 49-летняя Наталья, ее 28-летняя дочь Надежда (была за рулем) и 2-летний внук, сообщает E1.ru .

«Они ехали из Самары, ездили на отдых. Мы раньше там жили, недавно переехали», — сказал муж погибшей.

Он уточнил, что следователи ему еще не звонили. Он не знает, как произошло ДТП.

Момент смертельной аварии, где погибли три человека попал на запись регистратора. Там видно, что на повороте дороги легковая машина выехала на встречку, по которой ехал Shacman. Водитель грузовика ушел со своей полосы, пытаясь избежать столкновения. Но легковушка вернулась на полосу, врезавшись в грузовик.

Водителю Shacman 55 лет, в момент ДТП мужчина был трезв. Тела погибших отправили на судмедэкспертизу.