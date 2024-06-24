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Мать бросила новорожденного ребенка в подъезде дома в Москве

Жильцы жилого дома на Рязанском проспекте обнаружили младенца в подъезде на четвертом этаже, сообщает прокуратура Москвы .

В подъезде новорожденного мальчика оставила 26-летняя женщина, являющаяся его матерью. Ее личность установлена, женщину доставили в правоохранительные органы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям матери, бросившей малыша, будет дана процессуальная оценка, в том числе по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Принятие решения о возбуждении уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле в прокуратуре.