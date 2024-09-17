Массовую драку устроили на стадионе в Люберцах

На стадионе в Люберцах произошла массовая драка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение, что на стадионе на улице Воинов-Интернационалистов происходит массовая драка. Полицейские выехали на место происшествия.

Оказалось, что конфликт произошел между двумя компаниями мужчин. Ссора переросла в потасовку. В итоге шесть участников инцидента доставили в отдел полиции. При этом никто не обратился за медицинской помощью.

Ранее правоохранители задержали кавказца, пырнувшего ножом жителя Ступина и напавшего на сотрудника полиции. Мужчина уже был судим за кражу.