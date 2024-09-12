Задержан кавказец, пырнувший ножом жителя Ступина

Подозреваемый стал участником драки с жителями Ступина. Сначала конфликт был словесным, затем он перерос в потасовку. Во время драки кавказец ударил ножом жителя Ступина. Ранее мужчина был судим за кражу.

Нападение приезжих на жителей Ступина несколько раз освещалось в социальных медиа, как отмечает Информационный центр СК РФ. Кроме того, был установлен факт нападения на сотрудника полиции, прибывшего на место драки.

Злоумышленников отпустили под подписку о невыезде, несмотря на уголовное дело, возбужденное в отношении них в органах внутренних дел по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В связи с нападением на жителей Ступина и полицейского следствие возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно доложить ему о ходе расследования дела.