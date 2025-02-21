Массовое ДТП затруднило движение к Новорижской эстакаде

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В Москве затруднено движение к Новорижской эстакаде из-за массового ДТП

В Москве на улице Сущевский Вал произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП на 1 километр затруднено движение в сторону Новорижской эстакады, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы работают на месте автомобильного столкновения. Информация о пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства массового ДТП пока неизвестны.

Водителям советуют выбирать пути объезда из-за затрудненного движения к Новорижской эстакаде.

Тем временем грузовик Volkswagen насмерть сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе у входа в аэропорт Шереметьево. Пострадавший умер на месте.