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Грузовик насмерть сбил человека у входа в аэропорт Шереметьево

Грузовик Volkswagen сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе прямо у входа в аэропорт Шереметьево. Пострадавший скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Наезд на пешехода произошел около 5:40 пятницы на 4 км Шереметьевского шоссе. За рулем грузового автомобиля находился водитель 1968 г. р.

В результате ДТП переходивший дорогу пешеход 1986 г. р. погиб на месте.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в порядке, установленном законом.