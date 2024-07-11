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Массовое ДТП с участием 15 машин произошло на М-2 «Крым» в Серпухове

Около 20:20 на 103-м километре автодороги М-2 «Крым», по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.

По предварительным данным, водитель грузовика марки «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, которые стояли в пробке.

В результате аварии никто не пострадал, однако автомобили получили различные механические повреждения.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.