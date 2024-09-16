Массовая драка со стрельбой произошла на складе в столице. Есть пострадавший

сегодня в 11:09

Человек пострадал в массовой драке со стрельбой на одном из складов в Москве

Из-за бытового конфликта на Дмитровском шоссе на севере Москвы произошла массовая драка со стрельбой, сообщает ТАСС .

Инцидент случился на складе. Оттуда специалисты изъяли гильзы, по предварительной информации, от травматического оружия.

В результате произошедшего пострадал один человек. Его доставили в медучреждение.

После произошедшего в территориальный отдел полиции были доставлены свыше 20 участников конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».