Массовая драка со стрельбой произошла на складе в столице. Есть пострадавший
Человек пострадал в массовой драке со стрельбой на одном из складов в Москве
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Из-за бытового конфликта на Дмитровском шоссе на севере Москвы произошла массовая драка со стрельбой, сообщает ТАСС.
Инцидент случился на складе. Оттуда специалисты изъяли гильзы, по предварительной информации, от травматического оружия.
В результате произошедшего пострадал один человек. Его доставили в медучреждение.
После произошедшего в территориальный отдел полиции были доставлены свыше 20 участников конфликта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».