Массовая авария заблокировала движение на МКАД в Москве

Утром 28 марта на внешней стороне 4-го километра МКАД в аварию попали сразу несколько автомобилей. Произошедшая авария стала причиной дорожного затора, об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса .

Предварительно известно, что ДТП произошло в районе съезда № 4. Там в аварию попали сразу несколько машин.

На месте происшествия уже работают специалисты всех оперативных служб. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.

Также автомобилистов предупредили о заторе на дороге в районе ДТП. Чтобы не терять время в пути и не осложнять сложившуюся ситуацию, следует выбирать альтернативные пути для движения.

Водителям транспорта в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.