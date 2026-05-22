Массовая авария в Москве: погибшего зажало между машинами

Один человек погиб в массовой аварии в Москве

Массовая авария со смертельным исходом произошла на северо-западе Москвы 22 мая, сообщает «112» .

По предварительным данным, ДТП произошло на Северо-Западной хорде. В аварию попали сразу три машины.

Одного пострадавшего зажало между машинами. Он скончался.

Информация о состоянии других пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы. Движение в районе аварии затруднено.

