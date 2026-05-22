Массовая авария в Москве: погибшего зажало между машинами
Один человек погиб в массовой аварии в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Массовая авария со смертельным исходом произошла на северо-западе Москвы 22 мая, сообщает «112».
По предварительным данным, ДТП произошло на Северо-Западной хорде. В аварию попали сразу три машины.
Одного пострадавшего зажало между машинами. Он скончался.
Информация о состоянии других пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы. Движение в районе аварии затруднено.
Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.