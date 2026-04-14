Машину сварщика расстреляли из пистолета-пулемета на Урале

В Серовском районе Свердловской области автомобиль сварщика расстреляли из пистолета-пулемета. Пьяный мужчина пытался скрыться от правоохранителей, сообщает «E1.RU | Новости Екатеринбурга» .

Мужчина ездил пьяным за рулем серебристого ВАЗ-2109. Сварщик отказался остановиться по требованию полицейских.

Тогда за ним началась погоня. В итоге силовики расстреляли колеса машины из пулемета, а водителя и его друга арестовали.

Обоих мужчин подозревают в жестоком избиении женщины, которое произошло до полицейской погони.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.