Машина загорелась после ДТП: три человека погибли в Тольятти
Фото - © пресс-служба прокуратуры Самарской области
Легковой автомобиль Infiniti врезался в дорожное ограждение на Обводном шоссе в Тольятти, а потом загорелся, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Авария произошла в районе 02:45 субботы. В результате данного ДТП погибли три человека.
На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Их координировал зампрокурора Центрального района Тольятти Евгений Алимчев.
Как видно на фото с места трагедии, от машины практически ничего не осталось.
