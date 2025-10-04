Машина загорелась после ДТП: три человека погибли в Тольятти

сегодня в 08:36

Три человека погибли в ДТП на Обводном шоссе в Тольятти

Легковой автомобиль Infiniti врезался в дорожное ограждение на Обводном шоссе в Тольятти, а потом загорелся, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Авария произошла в районе 02:45 субботы. В результате данного ДТП погибли три человека.

На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Их координировал зампрокурора Центрального района Тольятти Евгений Алимчев.

Как видно на фото с места трагедии, от машины практически ничего не осталось.

