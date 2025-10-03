«Б****!»: гонки на Стахановской улице в Москве завершились страшным ДТП

В Москве несколько автомобилистов устроили несанкционированные гонки на Chevrolet Camaro на Стахановской улице, которые закончились столкновением машины со строительной техникой. Водитель чудом выжил, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что страшная авария произошла из-за того, что автомобилист потерял контроль над транспортным средством. В итоге из-за этого произошло столкновение с припаркованным у дороги трактором. После этого очевидцы случившегося начали ругаться нецензурной бранью и бросились на помощь к водителю пострадавшего автомобиля.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что машина врезалась в ковш, ее передняя часть сильно повредилось. Также у машины оторвало колесо и сработали подушки безопасности.

В итоге водитель Chevrolet Camaro оказался зажат внутри салона. Пострадавшего из машины извлекли с помощью сотрудников МЧС РФ, о его состоянии ничего не сообщается. Известно, что страшная авария обошлась без жертв.

Ранее сообщалось, что в Москве машина на полной скорости влетела в толпу прохожих. В результате этой аварии пострадали три человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.