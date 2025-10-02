Машина на полной скорости влетела в толпу в Москве — подробности
SHOT: машина на полной скорости влетела в толпу в Москве
Фото - © Медиасток.рф
В Москве автомобиль попал в аварию и на полной скорости влетел в толпу, утверждает SHOT. По имеющимся данным, пострадали три человека.
Авария произошла на Годовикова в Останкинском районе. Две машины сначала столкнулись друг с другом, а потом отлетели в сторону пешеходов.
В результате наезда пострадали две женщины и один мужчина — утверждается, что они заблокированы под колесами.
На место происшествия вызвали экстренные службы. Прочие подробности выясняются.
Между тем электробус протаранил и перевернул машину скорой помощи на Пятницком шоссе. Предварительно, в результате аварии есть пострадавшие.
