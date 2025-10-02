Электробус протаранил и перевернул машину скорой помощи в Москве

сегодня в 12:43

ДТП с участием электробуса и машины скорой помощи произошло на Пятницком шоссе

На Пятницком шоссе рядом с Митино столкнулись электробус и скорая помощь. Из-за столкновения автомобиль с медиками перевернулся, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, не обошлось без пострадавших. Сколько человек получили травмы, пока неизвестно.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства жесткой аварии уточняются.

