Машина в огороде: кузбассовец без прав на большой скорости влетел в частный дом

В Кузбассе пьяный мужчина без прав вылетел с проезжей части в частный дом

В Прокопьевске водитель Honda не справился с управлением из-за значительного превышения скорости. Машина вылетела с дороги и врезалась в частный дом, сообщает Сiбдепо .

В отделе пропаганды УГИБДД по Кузбассу заявили, что мужчина не пострадал.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водительского удостоверения у него не было. Более того, когда инспекторы ДПС прибыли к месту аварии, водитель имел признаки опьянения, на месте было проведено освидетельствование водителя. Прибор показал 0,975 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе», — отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от вождения, а автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку. Суд постановил назначить мужчине административный арест сроком на 10 суток.