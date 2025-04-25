Машина в Балашихе взорвалась из-за газового баллона
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Машина в подмосковной Балашихе взорвалась из-за газового баллона, расположенного в салоне. Авто длительное время стояло заведенным, после чего взорвалось. Об этом сообщает SHOT.
Машина — Volkswagen Golf 2000-го года выпуска. Им владела 34-летняя Маргарита В.
У Volkswagen разорвана крыша. Машина полностью сгорела. Умер один человек, который проходил мимо.
Находился ли кто-то в салоне автомобиля в момент детонации, еще выясняют.
Машина взорвалась рядом с подъездом жилого дома по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. Очевидцы отмечают, что взрыв был очень мощный.