Машина в Балашихе взорвалась из-за газового баллона

сегодня в 11:56

Машина в подмосковной Балашихе взорвалась из-за газового баллона, расположенного в салоне. Авто длительное время стояло заведенным, после чего взорвалось. Об этом сообщает SHOT .

Машина — Volkswagen Golf 2000-го года выпуска. Им владела 34-летняя Маргарита В.

У Volkswagen разорвана крыша. Машина полностью сгорела. Умер один человек, который проходил мимо.

Находился ли кто-то в салоне автомобиля в момент детонации, еще выясняют.

Машина взорвалась рядом с подъездом жилого дома по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. Очевидцы отмечают, что взрыв был очень мощный.