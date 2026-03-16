сегодня в 15:32

Машина протаранила автобусную остановку и сломала ноги человеку в Петербурге

Автомобиль въехал в людей на автобусной остановке на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Один человек получил серьезную травму, сообщает « Mash на Мойке ».

Машина начала перестраиваться. Ехавшее сзади авто вильнуло и вылетело на тротуар.

Одному человеку сломало две ноги. Суммарно пострадали трое людей.

На опубликованной записи один автомобиль начал перестраиваться. Едущий за ним вильнул и улетел в стоящих на обочине людей. Несколько из них были сбиты.

