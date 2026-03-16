Машина протаранила автобусную остановку и сломала ноги человеку в Петербурге
Автомобиль въехал в людей на автобусной остановке на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Один человек получил серьезную травму, сообщает «Mash на Мойке».
Машина начала перестраиваться. Ехавшее сзади авто вильнуло и вылетело на тротуар.
Одному человеку сломало две ноги. Суммарно пострадали трое людей.
На опубликованной записи один автомобиль начал перестраиваться. Едущий за ним вильнул и улетел в стоящих на обочине людей. Несколько из них были сбиты.
