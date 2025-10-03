сегодня в 17:54

Машина полиции въехала в двух пешеходов в центре Санкт-Петербурга

Машина полиции въехала в двух пешеходов на Шпалерной улице в центре Санкт-Петербурга. Один из пострадавших погиб, второго увезли в больницу, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В 15:20 сотрудники ППС ехали по Шпалерной улице. Рядом с домом №65 водитель испытал резкое недомогание и потерял сознание. Машина выехала на тротуар, по которому шли люди.

В результате ДТП один человек был сильно травмирован. Он погиб.

Второго пострадавшего увезли в больницу. На месте происшествия находятся полицейские и следователи. Обстоятельства ДТП выясняют.

