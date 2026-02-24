Машина перевернулась на Новорижском шоссе в Красногорске

Днем 24 февраля в Сети появилось видео с последствиями аварии, произошедшей на Новорижском шоссе в Красногорске. На опубликованных кадрах видно, что белая легковушка перевернулась на крышу, пишет «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Предварительно известно, что авария с опрокидыванием транспортного средства на крышу произошла на 25-м километре Новорижского шоссе. На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции.

На кадрах также видно, что к месту аварии уже пригнали эвакуатор. Рядом с перевернутым транспортом ходили два человека, один из которых, судя по форме, является сотрудником ГАИ.

При каких именно обстоятельствах машина перевернулась, не уточняется. Также на момент публикации заметки никакой информации о пострадавших не поступало. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

