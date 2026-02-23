Машина каршеринга сгорела ночью в Химках

В ночь на 23 февраля в подмосковных Химках на Молодежном проезде сгорел припаркованный автомобиль каршеринга. Момент происшествия попал на видео, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Предварительно известно, что автопожар произошел в 01:35 по московскому времени. На опубликованных кадрах видно, что возгорание случилось в передней части машины.

Языки пламени полностью охватили салон транспортного средства со стороны водителя. Во время горения слышались хлопки, внутри машины что-то взрывалось.

На кадрах также видно, что рядом с горящим транспортом были припаркованы и другие машины. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возникновения автопожара, пока не сообщается.

