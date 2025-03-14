Машина экс-телеведущего «Муз-ТВ» Арчи пострадала в Подмосковье из-за урагана

Автомобиль экс-телеведущего «Муз-ТВ» Артура Цветкова, известного как Арчи, попал в ДТП в Подмосковье. Из-за урагана на его машину прилетел строительный мусор и пробил стекло, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Одинцовском округе. Пикап Арчи ехал за грузовиком, который внезапно выронил строительный мусор прямо на машину телеведущего. Это произошло из-за сильного ветра. В результате мусор угодил по лобовому стеклу, разбив его.

В машине Цветкова в этот момент не было. За несколько минут до ДТП водитель высадил его, а сам поехал на заправку. К счастью, мужчина не пострадал.

Сотрудники ГАИ отметили, что водитель грузовика в произошедшем не виноват, так как брезент открылся из-за урагана. Ремонт авто Арчи будет оплачен по страховке.

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