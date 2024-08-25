Mash: у найденного мертвым вора в законе Раджика Нижневартовского было 2 врага

Вор в законе Раджик Нижневартовский, которого нашли мертвым 24 августа в Подмосковье, враждовал с бойцом смешанных единоборств Исламом Аббасовым и криминальным авторитетом Бадри Кутаисским. Об этом сообщает Mash со ссылкой на свои источники.

Криминальный авторитет за сутки до гибели просил знакомых разобраться с Аббасовым. Также Нижневартовскиий рассказывал друзьям и родственникам, что проблемы появились в его жизни из-за некого Курбана. Он якобы украл 100 млн рублей и свалил это на вора в законе.

Нижневартовский уверял окружающих, что Курбан натравил на него своих людей.

Вечером 24 августа Раджик отдыхал с четырьмя приятелями и ждал водителя, чтобы отправиться на встречу. Однако затем раздался выстрел. Шофер нашел бездыханное тело начальника. Обстоятельства смерти вора в законе до сих пор неизвестны.

Ранее сообщалось, что Нижневартовского нашли мертвым в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа Московской области. Вор в законе, предположительно, поссорился с местными криминалом.