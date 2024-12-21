Mash: специалиста по нейросетям Эрмитажа задержали за посты в поддержку ВСУ

Сотрудника Эрмитажа, который занимался нейросетями, задержали из-за публикаций в поддержку ВСУ. Во время студенческой конференции 40-летний мужчина публиковал в соцсетях изображения украинского флага, сообщает Mash .

Александр К. занимает должность технического руководителя в совместном проекте Эрмитажа и Европейского вуза — лаборатории «Искусство и искусственный интеллект». В рамках проекта специалист и его коллеги делятся со студентами знаниями о нейросетях и используют их для ускорения научных исследований.

В начале ноября в учебном заведении прошла конференция на тему «Нечистотный поворот». Обсуждались инновации, связанные с фекалиями, порчи на понос и ритуалы. При этом во время оживленной дискуссии Александр начал публиковать в соцсетях подозрительные посты, включая флаг Украины на велосипедном шлеме.

После жалобы студентов Александра оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. При этом мужчина продолжает занимать свою должность и утверждать, что его оклеветали.